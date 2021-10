PAREF finalise le rachat d’un actif tertiaire au cœur du Grand Paris

(AOF) - PAREF Gestion a finalisé pour le compte de la SCPI Interpierre France l’acquisition d’un actif de bureaux et activité pour plus de 19 millions d’euros, auprès de MIDI FONCIERE, fonds géré par la société de gestion immobilière et financière MIDI 2i. Il s’agit d’un ensemble immobilier récent de trois immeubles de bureaux et activité situé à Gennevilliers (92), au coeur d’un pôle tertiaire de référence, et à 400m de la gare RER « Les Grésillons », futur maillon clé de la ligne 15 du Grand Paris Express, permettant de relier directement l’ouest et l’est francilien.

L'actif, facilement accessible depuis le centre de Paris, offre une surface utile de près de 5 500 mètres carrés répartie sur deux parcelles distinctes, offrant ainsi une divisibilité optimale.

Il est entièrement loué comme siège social à la société Audika, marque n°1 de la santé auditive en France avec ses 600 centres exclusivement dédiés à l'audition.

Cette acquisition porte le portefeuille d'Interpierre France à plus de 190 millions d'euros, avec un taux d'occupation financier solide supérieur à 95%.

