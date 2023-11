Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paref: deux nouvelles acquisitions en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - Le groupe de gestion immobilière Paref a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition de deux nouveaux ensembles commerciaux en Allemagne pour le compte de sa SCPI Novapierre Allemagne 2.



Il s'agit du 'Nordberg Center', une zone d'activités récemment rénovée d'une surface locative d'environ 5.000 m2 et qui compte des enseignes telles que Lidl, Netto (supermarchés) ou Rossmann (droguerie).



Le centre commercial 'Tannenbusch Center' est, quant à lui, situé à 7 km du centre de Bonn: rénové en 2017, il affiche une surface d'environ 13.500 m2 et accueille des chaînes telles que Kaufland (hypermarché) et Action (discount).



Dans un communiqué, Paref explique que ces deux acquisitions vont lui permettre de renforcer sa présence dans le land de Rhénanie du Nord, l'une des régions économiques les plus dynamiques d'Europe.



Ces opérations s'inscrivent par ailleurs dans le cadre de sa stratégique visant à privilégier des actifs commerciaux dits 'essentiels', une classe qui se caractérise par sa robustesse, des taux d'occupation et une durée résiduelle moyenne des baux élevés.





