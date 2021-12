Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paref: contrat de gestion pour un immeuble à Francfort information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Paref annonce avoir finalisé la signature d'un contrat de gestion pour l'immeuble de bureaux 'Trade', d'une superficie de 29.000 m2, situé dans le centre-ville de Francfort, à cinq minutes de la gare centrale et à 15 minutes de l'aéroport.



Cet immeuble en restructuration, dont la livraison est prévue courant 2025, sera géré pour le compte de la compagnie d'assurances Fidelidade. Il s'agit du deuxième actif de taille conséquente géré par Paref, après l'immeuble 'The Medelan' situé au centre de Milan.





