Paref: Azzdine Guechi promu au poste de directeur immobilier

(CercleFinance.com) - Paref a annoncé mardi avoir promu Azzdine Guechi, jusqu'ici directeur de sa gestion d'actifs, au poste de directeur immobilier au niveau du groupe.



Dans ses nouvelles fonctions, le cadre dirigeant de 36 ans prendra en charge le pilotage des activités de gestion d'actifs, de gestion des biens, de comptabilité immobilière ainsi que la direction technique du groupe.



Sous sa responsabilité, le pôle immobilier de l'entreprise proposera des services immobiliers, non seulement pour les portefeuilles du groupe, mais aussi pour compte de tiers.



Azzdine Guechi, qui avait rejoint Paref en 2021, avait précédemment occupé plusieurs postes chez Covivio, où il avait débuté sa carrière en tant qu'analyste.



Chez l'ex-Foncière des Régions, il avait fini par devenir le responsable du portefeuille de bureaux pour la France.



Au 30 juin dernier, Paref gérait 2,9 milliards d'euros d'actifs.





