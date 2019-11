Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Parangon ID : LBO France Gestion dilué Cercle Finance • 27/11/2019 à 12:19









(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'AMF relaie la déclaration selon laquelle LBO France Gestion a franchi en baisse, le 21 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Parangon ID, pour le compte d'un de ses fonds et après l'augmentation du nombre de voix. A cette date, LBO France Gestion détenait 3,98% du capital et 4,29% des droits de vote.

Valeurs associées PARAGON ID Euronext Paris +1.06%