Paramount: une proposition reçue du consortium Bronfman

(CercleFinance.com) - Paramount Global annonce avoir reçu une proposition d'acquisition de la part d'Edgar Bronfman, au nom d'un consortium d'investisseurs, que son comité spécial a qualifié de 'partie exclue' selon les termes de son accord de fusion avec Skydance annoncé en juillet.



Par conséquent, la période de consultation est prolongée de 15 jours pour le consortium Bronfman, soit jusqu'au 5 septembre, conformément à l'accord de transaction auquel le groupe de médias et de divertissement demeure assujetti.



'Rien ne garantit que ce processus aboutisse à une proposition supérieure', prévient Paramount, qui 'n'a pas l'intention de divulguer d'autres développements à moins qu'il ne juge qu'une telle divulgation est appropriée ou autrement requise'.





