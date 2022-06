Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paramount: 'Top Gun' se maintient en tête du box-office US information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 14:34









(CercleFinance.com) - 'Top Gun: Maverick' a permis à Paramount d'amasser pas loin de 300 millions de dollars de recettes depuis sa sortie, d'après des chiffres compilés par le site spécialisé Box Office Mojo.



Le film, qui marque le retour du pilote d'élite Pete Mitchell alias 'Maverick' incarné par Tom Cruise, avait déjà effectué des débuts tonitruants au box-office américain pour le week-end de 'Memorial Day'.



Pour son deuxième week-end d'exploitation, il a encore réalisé la meilleure performance sur les écrans américains avec près de 86 millions de dollars de recettes, ce qui porte à plus de 291 millions de dollars les revenus générés depuis sa sortie.





Valeurs associées PARAMOUNT GLB RG-B NASDAQ -0.16%