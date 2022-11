Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paramount: 'Top Gun: Maverick' en streaming le 22 décembre information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Paramount a annoncé mardi que le film-événement de 2022, 'Top Gun: Maverick', serait disponible sur sa plateforme de streaming Paramount+ dès le jeudi 22 décembre.



La superproduction emmenée par Tom Cruise sera proposés aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Amérique Latine.



En France, comme en Corée du Sud, il faudra attendre 2023 pour voir le film.



Produit par Paramount Pictures, Skydance et Jerry Bruckheimer, 'Top Gun: Maverick' - également interprété par Miles Teller, Jennifer Connelly et Jon Hamm - a écrasé le box-office mondial cette année avec près de 1,5 milliard de dollars de recettes cumulées.





