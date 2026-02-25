Paramount Skydance prévoit des recettes trimestrielles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats aux paragraphes 6 à 12)

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les pertes d'abonnés à la télévision payante continuant de peser sur son activité de télévision traditionnelle.

Paramount a lancé une offre hostile pour racheter Warner Bros Discovery, dans le but de prendre le contrôle de ses studios de cinéma et de télévision et de sa vaste bibliothèque - qui abrite des franchises mondiales comme "Harry Potter" et "Game of Thrones" - dans un mouvement qui pourrait remodeler les plus grands acteurs de contenu d'Hollywood.

Paramount acquerrait également les réseaux de télévision câblée de Warner Bros, qui seraient transformés en une société distincte, Discovery Global, dans le cadre de l'accord de fusion avec Netflix.

Paramount, dirigée par David Ellison, a fait plusieurs offres pour acquérir Warner Bros, y compris une nouvelle offre à 31 dollars par action qui améliore son offre précédente de 30 dollars par action, soit 108,4 milliards de dollars, dette comprise.

Le conseil d'administration de Warner évalue la supériorité de l'offre révisée, mais continue de recommander l'offre de 27,75 dollars par action de Netflix, le candidat choisi, pour les actifs de Warner dans le domaine de la diffusion en continu et des studios.

Paramount a déclaré mercredi que Warner Bros serait "un accélérateur" pour atteindre ses objectifs "d'une manière qui soit économiquement convaincante pour les actionnaires de Paramount".

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de l' unité des médias télévisés de Paramount a baissé de 5 % pour atteindre 4,71 milliards de dollars, en raison d'une demande publicitaire plus faible et d'une baisse des revenus des affiliés.

Les sociétés de médias traditionnelles sont confrontées à une baisse de l'audience et des recettes dans l'ensemble de leurs portefeuilles de chaînes câblées, la coupure du cordon accélérant le passage à la diffusion en continu.

Paramount prévoit des recettes comprises entre 7,15 et 7,35 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2026.

Les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes de 7,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Paramount a déclaré un revenu total de 8,15 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 8,14 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

Le segment du divertissement filmé a enregistré une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires, principalement en raison de la consolidation des licences de Skydance.