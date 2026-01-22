Paramount repousse au 20 février la date limite de son offre hostile pour Warner Bros

Paramount Skydance PSKY.O a repoussé jeudi au 20 février la date limite de son offre publique d'achat hostile sur Warner Bros Discovery WBD.O , se donnant ainsi plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre sur le studio hollywoodien l'emporte sur un accord rival avec Netflix.

Avec DC Comics, des franchises emblématiques telles que "Friends" ou "Batman" et le service de streaming HBO Max en jeu, un accord réussi changerait la dynamique du pouvoir à Hollywood et pourrait contribuer à la croissance de son prétendant pour les années à venir.

Netflix NFLX.O a révisé mardi son offre de 82,7 milliards de dollars pour passer à une offre entièrement en espèces , dans l'espoir d'accélérer la conclusion de l'accord et de fournir une plus grande certitude financière aux investisseurs inquiets de l'accord en actions et en espèces qu'elle avait précédemment conclu.

Elle paie désormais la totalité de l'offre de 27,75 dollars par action en espèces pour les actifs de streaming et de studio de la société dirigée par David Zaslav, une offre qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Warner Bros.

Paramount a lancé une offensive de charme et poursuivi Warner Bros en justice pour amener le propriétaire de HBO à la table des négociations. Mais Warner Bros a laissé entendre que Paramount devait revoir à la hausse son offre de 108,4 milliards de dollars, soit 30 dollars par action, pour l'ensemble de la société, afin de relancer les négociations.

Au début du mois, le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté une offre modifiée de Paramount qui incluait une prise de participation de 40 milliards de dollars garantie personnellement par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle

ORCL.N et père du directeur général de Paramount, David Ellison.

La date limite pour l'offre de Paramount était initialement fixée au 21 janvier.

La course devrait se terminer lors d'un vote des actionnaires qui devrait avoir lieu d'ici avril, les investisseurs de Warner évaluant la valeur des actifs du câble qui, selon Paramount, ne valent rien.

Warner Bros a déclaré que ses conseillers avaient utilisé trois approches distinctes pour évaluer Discovery Global - la société dérivée qui inclurait les actifs câblés.

Le prix le plus bas auquel ils sont parvenus était de 1,33 dollar par action, en appliquant une valeur unique à l'ensemble de la société. Le prix le plus élevé de la fourchette était de 6,86 dollars par action, si la société dérivée était impliquée dans une future transaction.

Paramount a répété à plusieurs reprises que son offre était supérieure à celle de Netflix et qu'elle avait plus de chances d'être approuvée par les autorités de régulation.

Les Ellison ont fait valoir que leur relation avec le président Donald Trump leur permettait d'obtenir plus facilement l'approbation des autorités réglementaires.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a déclaré lors d'une conférence téléphonique post-résultats mardi que l'entreprise avait progressé vers l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Netflix espère que l'ajout de HBO Max lui permettra d'offrir des options d'abonnement plus personnalisées et plus souples afin de mieux répondre aux besoins de son public mondial diversifié. L'entreprise voit également dans les salles de cinéma une nouvelle source de revenus.

Toutefois, certains analystes estiment que l'accord créerait une incertitude à court terme en ce qui concerne les coûts d'intégration, les dépenses de contenu et l'endettement important de la société issue de la fusion.