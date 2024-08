Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paramount: OIBDA ajusté trimestriel accru de 43% information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Paramount Global a publié jeudi soir un BPA ajusté des opérations poursuivies de 0,54 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024, contre 0,10 dollar un an auparavant, ainsi qu'un OIBDA ajusté en croissance de 43% à 867 millions de dollars.



Le groupe de médias et de divertissement (CBS, Paramont Pictures, nickelodeon) a pourtant vu ses revenus reculer de 11% à 6,81 milliards, plombés par ses divisions médias télévisés et studios de cinéma, en baisses de 17% et 18% respectivement.



Ces baisses n'ont pu être compensées par une croissance de 13% de sa division DTC (direct-to-consumer), tirée par sa plateforme Paramount+ dont les revenus ont grimpé de 46%, portée à la fois par une progression du nombre d'abonnés et l'expansion de son ARPU.



'Nous restons à l'offensive sur notre plan stratégique centré sur la transformation du streaming, la rationalisation de notre organisation -dont au moins 500 millions de dollars d'économies de coûts annualisées- et l'amélioration du bilan', affirme sa direction.





