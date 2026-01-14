Paramount nomme Dennis Cinelli directeur financier

information fournie par Reuters • 14/01/2026 à 22:09

Paramount Skydance PSKY.O a nommé mercredi Dennis Cinelli au poste de directeur financier, à compter du 15 janvier.