Paramount nomme Dennis Cinelli directeur financier
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a nommé mercredi Dennis Cinelli au poste de directeur financier, à compter du 15 janvier.

