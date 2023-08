Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paramount Global: chute de 84% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 08:05









(CercleFinance.com) - Paramount Global a publié lundi un BPA ajusté des opérations poursuivies en chute de 84% au titre de son deuxième trimestre 2023, à 0,10 dollar, ainsi qu'un OIBDA ajusté en repli de 37% à 606 millions de dollars, pour des revenus qui se sont tassés de 2% à 7,62 milliards.



La maison-mère -entre autres- de CBS, Paramount Pictures et Nickelodeon a vu ses revenus de médias TV reculer de 2%, tandis que la croissance de 40% des revenus direct-au-consommateur (DTC) a été contrebalancée par une chute de 39% de ses revenus de films.



'De façon notable, les revenus de Paramount+ ont grimpé de 47%, les recettes publicitaires totales DTC ont augmenté de 21%, et les heures de vue globales sur Paramount+ et Pluto TV se sont accrues de 35% sur un an', souligne son CEO Bob Bakish.



Il ajoute avoir 'continué de mettre l'accent sur le développement de ses plateformes de streaming, la maximisation de l'activité traditionnelle et la construction d'un modèle d'affaires durable pour un retour à une croissance significative des résultats en 2024'.





