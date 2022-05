Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paramount Global: chute de 61% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Paramount Global (ex ViacomCBS) publie un BPA ajusté des opérations poursuivies en chute de 61% au titre de son premier trimestre 2022, à 0,60 dollar, ainsi qu'un OIBDA ajusté en repli de 44% à 913 millions de dollars.



La maison-mère -entre autres- de CBS, Paramount Pictures et Nickelodeon a vu ses revenus se tasser de 1% à 7,33 milliards, plombés par un effet calendaire lié à la diffusion du Super Bowl LV un an auparavant, effet sans lequel les revenus ont augmenté de 5%.



Le groupe de médias et de divertissement met toutefois en avant le dynamisme de l'activité directe au consommateur, sa base d'abonnés au streaming ayant ainsi augmenté de 6,3 millions sur le trimestre pour atteindre plus de 62 millions.





Valeurs associées PARAMOUNT GLB RG-B NASDAQ -0.03%