Paramount Global: BPA divisé par deux au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Paramount Global a publié mercredi soir un BPA ajusté des opérations poursuivies divisé par deux à quatre cents au titre de son dernier trimestre 2023, ainsi qu'un OIBDA ajusté en repli de 15% à 520 millions de dollars, pour des revenus en baisse de 6% à 7,64 milliards.



La maison-mère -entre autres- de CBS et Paramount Pictures a vu ses revenus des médias TV et des studios de cinémas reculer de 12% et 31% respectivement, des baisses en partie compensées par une croissance de 34% des revenus direct-au-consommateur (DTC).



'Les revenus de Paramount+ ont grimpé de 69%, l'OIBDA ajusté du pôle DTC s'est amélioré pour le troisième trimestre de suite et nous nous attendons désormais à atteindre la rentabilité de Paramount+ aux Etats-Unis en 2025', affirme son CEO Bob Bakish.





Valeurs associées PARAMOUNT GLB RG-B NASDAQ 0.00%