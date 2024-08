Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paramount: fin de la période de consultation information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Le comité spécial du conseil d'administration de Paramount Global fait part de la décision d'Edgar Bronfman, en tête d'un consortium d'investisseurs, de retirer sa proposition d'acquisition du groupe de médias et de divertissement.



Par conséquent, la période de consultation est terminée à l'égard de toutes les parties, et la transaction avec Skydance Media devrait être conclue au premier semestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles.



'Après avoir exploré en profondeur les opportunités d'action pour Paramount pendant près de huit mois, notre comité spécial continue de croire que la transaction convenue avec Skydance apporte une valeur immédiate', affirme son président Charles E Phillips.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.