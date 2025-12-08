Paramount fait une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a lancé lundi une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery

WBD.O , mettant à mal l'accord conclu avec Netflix dans un ultime effort pour créer une puissance médiatique qui remettrait en question la domination du géant de la diffusion en continu.

Le géant du streaming est sorti victorieux vendredi d'une guerre d'enchères de plusieurs semaines avec Paramount et Comcast, en obtenant une prise de participation de 72 milliards de dollars pour les studios de télévision et de cinéma de Warner Bros Discovery, ainsi que pour ses actifs dans le domaine du streaming.

L'offre, d'une valeur de 82,7 milliards de dollars, dette comprise, et assortie d'une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars versée par Netflix, devrait faire l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités de la concurrence.

Paramount a présenté plusieurs offres à partir de septembre afin de créer un groupe de divertissement capable de défier Netflix et les géants de la technologie tels qu'Apple, qui se sont lancés dans les médias, mais ces offres ont été rejetées.

Elle a proposé de racheter l'ensemble de la société au prix de 30 dollars par action, alors que Netflix a offert près de 28 dollars par action pourses actifs.

Paramount reste l'un des principaux studios d'Hollywood, mais ses résultats au box-office ont été inégaux, avec des succès occasionnels de franchises contrebalancés par des périodes pendant lesquelles son catalogue a été distancé par Disney, Universal et Warner Bros en termes de parts de marché aux États-Unis.

Elle a envoyé une lettre à Warner Bros, remettant en question le processus de vente et alléguant que la société avait renoncé à une procédure d'appel d'offres équitable et prédéterminé Netflix comme vainqueur.

Cette lettre faisait suite à des informations selon lesquelles la direction de Warner Bros avait qualifié l'accord avec Netflix de "slam dunk", tout en s'exprimant de manière négative au sujet de l'offre de Paramount.

Les analystes et les experts du secteur considèrent que Paramount est le meilleur candidat pour acquérir Warner Bros Discovery, étant donné les poches profondes d'Ellison - soutenues par son père, le cofondateur d'Oracle et la deuxième personne la plus riche du monde Larry Ellison - et les liens étroits qu'il entretient avec l'administration Trump.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche à la presse que la combinaison Netflix-Warner Bros pourrait soulever des préoccupations de parts de marché et qu'il aurait son mot à dire sur l'opération.

Selon Bloomberg News, M. Trump a rencontré Ted Sarandos, codirecteur général de Netflix, à la mi-novembre, et lui a dit que Warner Bros devrait être vendue au plus offrant.

L'offre de Netflix a déjà suscité de vives critiques de la part de législateurs bipartisans et de syndicats d'Hollywood, qui craignent qu'elle n'entraîne des suppressions d'emplois et une hausse des prix pour les consommateurs.

L'entreprise combinée aura des chevauchements importants et ses revenus combinés de streaming diminueront à moins que Netflix ne double ses prix ou n'exploite des plateformes séparées, ce que la maison de courtage ne prévoit pas, ont déclaré les analystes de Morningstar.

Cherchant à apaiser les craintes de la concurrence, M. Sarandos a déclaré que l'opération apporterait de la valeur aux consommateurs, aux actionnaires et aux talents, affirmant que Netflix était "très confiant" dans le processus réglementaire.

Selon les analystes, la motivation de Netflix serait de s'assurer le contrôle exclusif et à long terme d'une propriété intellectuelle de premier ordre et de réduire sa dépendance à l'égard des studios externes, à mesure qu'il s'étend aux jeux, aux spectacles en direct et à des écosystèmes de consommation plus larges.

L'accès à la vaste propriété intellectuelle de WBD apporterait une crédibilité immédiate, une audience et un potentiel de merchandising pour ses ambitions en matière de jeux, un domaine dans lequel Netflix est encore en train de développer son contenu original et la reconnaissance de sa marque.