Paramount déclare que la période d'attente antitrust américaine sur l'offre de Warner Bros a expiré

Paramount PSKY.O a déclaré vendredi que la période d'attente antitrust américaine pour son offre de 108,4 milliards de dollars en espèces pour Warner Bros Discovery

WBD.O a expiré le 19 février, marquant une étape importante sur la voie d'un accord potentiel pour acquérir le propriétaire de HBO Max.

La société a déclaré que cela "signifie qu'il n'y a plus d'obstacle statutaire aux États-Unis à la conclusion de l'acquisition proposée de WBD par Paramount", mais l'expiration de la période d'attente de 10 jours en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino ne met pas fin à l'examen du ministère américain de la justice.

Le ministère de la justice peut continuer à enquêter sur l'opération, demander davantage d'informations et toujours intenter une action en justice pour bloquer la transaction avant qu'elle ne soit conclue.

En 2023, le ministère a intenté une action en justice pour bloquer le projet de fusion JetBlue-Sprint plusieurs mois après l'expiration de la période d'attente.

Paramount n'a toutefois pas conclu d'accord définitif avec Warner Bros, qui a signé un accord avec Netflix, lequel a proposé de racheter les studios et les actifs de streaming pour 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars.

L'accord avec Netflix fera également l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines et européennes de la concurrence, qui doivent déterminer si le fait de combiner la puissance mondiale de Netflix en matière de diffusion en continu avec les actifs centenaires des studios de Warner Bros Discovery réduirait la concurrence ou limiterait le choix des consommateurs.