Paramount affirme que le procureur général de Californie a contredit ses propres arguments concernant les cautions lors d'interviews télévisées

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par Jody Godoy

PSKY.O , de Paramount Skydance, a déclaré mardi que le procureur général de Californie, Rob Bonta, avait tenu des propos lors d’interviews télévisées qui sapent ses arguments juridiques contre la demande de la société visant à obtenir une caution de 1,88 milliard de dollars dans le cadre de l’affaire de fusion entre Warner Bros. et Discovery WBD.O .

Paramount cherche à se prémunir contre le coût d’un éventuel retard dans sa tentative de devenir un rival majeur de Netflix

NFLX.O et de Disney DIS.N , alors que la Californie et d’autres États tentent de faire invalider l’opération en la qualifiant d’illégale.

Paramount a déclaré qu’une caution était nécessaire pour que la société puisse récupérer ses pertes si elle remportait les procès intentés par un groupe d’États mené par la Californie et par la Writers Guild of America. D’ici la date prévue pour la conclusion de l’affaire en avril, Paramount a indiqué qu’elle aurait versé 1,3 milliard de dollars de frais aux actionnaires de Warner Bros.

L'un des arguments juridiques avancés par M. Bonta contre cette caution est que Paramount a volontairement accepté de suspendre la conclusion de l'opération, plutôt que d'attendre qu'un juge prononce une injonction suspendant la transaction.

Mais M. Bonta a qualifié cette suspension d’équivalente à une injonction lors d’interviews télévisées, a déclaré Paramount mardi, arguant que le droit de la concurrence impose aux États de constituer une caution.

Le bureau de M. Bonta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La juge fédérale Araceli Martinez-Olguin, à Oakland, a fixé au 24 septembre une audience concernant la demande de cautionnement de Paramount.

La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice en juillet pour bloquer l’opération, affirmant qu’elle donnerait naissance à un géant des médias ayant le pouvoir d’augmenter les prix dans le secteur du cinéma et de la télévision. La Writers Guild of America a également porté plainte, estimant que cela aggraverait les conditions de travail et la rémunération des scénaristes.

Paramount a déclaré que cette opération renforcerait l’industrie du cinéma et de la télévision et conduirait à une augmentation, et non à une diminution, de la production de contenus.

Si Paramount et M. Bonta se sont tous deux déclarés disposés à négocier, ce dernier a précisé que les États étaient prêts à aller jusqu’au procès si un éventuel accord ne répondait pas à leurs préoccupations.