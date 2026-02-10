Paramount adoucit l'offre de Warner Bros avec de l'argent supplémentaire et une couverture des frais de rupture de Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Paramount Skydance a amélioré son offre de 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery en offrant des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre où l'accord n'est pas conclu et en acceptant de couvrir les frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il se retirait de l'accord.

Le "ticking fee" de 25 cents par action équivaudra à environ 650 millions de dollars en espèces chaque trimestre entre le 1er janvier 2027 et la conclusion de l'accord avec Paramount, a déclaré la société mardi.

Paramount financera également les 2,8 milliards de dollars de frais de résiliation que Warner Bros doit à Netflix si l'accord n'aboutit pas.

Warner Bros Discovery et Netflix n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Netflix et Paramount convoitent tous deux Warner Bros pour ses studios de cinéma et de télévision de premier plan, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et les super-héros Batman et Superman de DC Comics.

Paramount a lancé une campagne médiatique agressive pour tenter de convaincre les actionnaires de la supériorité de son offre, mais Warner Bros a rejeté l'entreprise dirigée par David Ellison.

Warner Bros organisera une réunion spéciale des investisseurs pour voter sur l'accord avec Netflix, le pionnier de la diffusion en continu ayant déclaré que la réunion devrait se tenir d'ici le mois d'avril.