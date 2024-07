Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paramount: accord de fusion avec Skydance information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Paramount Global a fait part ce dimanche d'un accord définitif avec Skydance Media pour former 'New Paramount', un leader des médias et de la technologie de nouvelle génération, à travers une opération qui se déroulera en deux étapes.



Dans un premier temps, Skydance Investor Group, composé de la famille Ellison et de RedBird Capital Partners, investira plus de huit milliards de dollars pour acquérir National Amusements Inc (NAI), qui détient la participation majoritaire dans Paramount.



Ensuite, Skydance et Paramount Global fusionneront dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, valorisant Skydance à 4,75 milliards de dollars. Les actionnaires de Skydance recevront 317 millions d'actions B d'une valeur de 15 dollars par action.



A l'issue de la transaction, Skydance Investor Group détiendra 100% des actions A de New Paramount et 69% des actions B en circulation, laissant aux autres détenteurs d'actions B 'la possibilité de participer au potentiel de création de valeur à long terme'.





