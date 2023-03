Paragon ID vise une croissance annuelle de 30% pour 2022/2023

(AOF) - Société fabriquant des cartes à puce avec ou sans contact, Paragon ID a réalisé un EBITDA de 6,6 millions d'euros au premier semestre 2022/23, en progression de 68% par rapport au premier semestre 2021/22. Dans un contexte de forte croissance de l'activité, le taux de marge brute s'est inscrit en léger recul du fait de la hausse des coûts des matières premières et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement dont une partie est répercutée sur les prix de vente aux clients, d'un mix activités défavorable principalement lié au poids des activités sous-traitées.

Sur cette période, son résultat opérationnel courant est positif (+1,8 million d'euro) et son résultat net semestriel est proche de l'équilibre : -0,1 million d'euro.

Sur ce premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 89,9 millions d'euros, en progression totale de 59%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est établie à 50%.

En outre, Paragon ID anticipe une croissance supérieure à +30% sur l'exercice 2022/23 (contre +10% initialement visé, objectif porté à +20% fin octobre 2022 puis à +30% fin janvier 2023).

Cette progression porterait le chiffre d'affaires annuel 2022/23 à plus de 170 millions d'euros (vs. 130,8 millions d'euros en 2021/22).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.