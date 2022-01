Paragon ID vise désormais une croissance à deux chiffres de ses revenus annuels

(AOF) - Paragon ID a renoué avec son niveau d’activité d'avant la pandémie aux deuxième trimestre et premier semestre 2021/22. Au deuxième trimestre de son exercice 2021/22, le spécialiste de l'identification a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31,1 millions d'euros, en progression de 45%. A taux de change et périmètre constants (hors impact des sociétés airweb, Apitrak, Security Label et EDM Technology), la croissance organique s’est établie à 31%.

" Cette évolution (...) témoigne de la solide performance des récentes acquisitions ainsi que du rebond de l'activité commerciale, en nette amélioration sur les activités Transport & Smart Cities et e-ID " a souligné Paragon ID.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021/22, Paragon ID annonce désormais viser une croissance significative, à deux chiffres, de son chiffre d'affaires.

" L'assouplissement récent des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid dans la plupart des zones géographiques sur lesquelles la société opère crée un contexte plus favorable qui bénéficiera à l'ensemble des activités " a commenté la société.

La pénurie de puces électroniques freinera cette croissance mais, la visibilité d'ici la fin de l'exercice en cours en matière d'approvisionnement permet de garantir que la majorité des livraisons seront honorées.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.