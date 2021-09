Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paragon ID : solution Tap & Pay choisie par Keolis information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Paragon ID annonce que sa solution Tap & Pay a été choisie par Keolis pour la mise en place du paiement par carte bancaire sur les valideurs des bus de la Communauté de la Riviera française, regroupant quinze communes à l'extrémité sud-est des Alpes-Maritimes. Depuis le mois d'août 2021, le dispositif est en test sur la ligne n°1 du réseau Zest opéré par Keolis, permettant ainsi aux 70.000 habitants de ce territoire de voyager grâce à sa carte bancaire sans contact sur l'ensemble du réseau. La ligne 1 représente un test représentatif puisqu'elle concentre 40% de la fréquentation, souligne la société, ajoutant que le dispositif sera testé pendant six mois et étendu à tous les bus du réseau début 2022.

Valeurs associées PARAGON ID Euronext Paris +4.93%