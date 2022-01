Paragon ID obtient deux financements bancaires pour 8,7 millions d'euros information fournie par AOF • 05/01/2022 à 10:01



(AOF) - Paragon ID a annoncé la signature de deux nouveaux accords de financements bancaires long terme pour un montant total de 8,7 millions d'euros auprès de Bpifrance (5 millions d'euros sur 10 ans) et du Crédit Agricole Centre Loire (3,7 millions d'euros sur 8 ans). Ces nouveaux prêts bancaires, obtenus avec le soutien de Paragon Group, financeront les investissements de Paragon ID sur ses sites français. Ces deux emprunts font l'objet de taux d'intérêts fixes avantageux au regard des conditions de marché, précise le groupe.





AOF - EN SAVOIR PLUS

