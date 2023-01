Paragon ID fait l'acquisition des actifs de la société française Uwinloc

(AOF) - Paragon ID a fait l'acquisition du fonds de commerce et des actifs de la société Uwinloc, fournisseur français de solutions de traçabilité avec des tags sans batterie basés sur la collecte d'énergie radio. Le spécialiste des solutions d'identification acquiert 23 brevets parmi lesquels des « briques technologiques » de collecte d'énergie par radiofréquence permettant aux tags (étiquettes) de fonctionner sans batterie.

Forte de plus de 30 clients et d'une présence dans cinq pays (dont une filiale aux Etats Unis), Uwinloc a développé, en collaboration avec de grands groupes industriels, une solution de géolocalisation en temps réel, baptisée MahVis, contenue dans des boitiers fixés sur des chariots élévateurs éliminant ainsi le besoin d'une infrastructure fixe.

A travers cette nouvelle acquisition, Paragon ID continue ainsi d'élargir son offre industrielle avec un système RTLS (systèmes de localisation en temps réel) dépourvu de batteries : une alternative plus écologique et moins onéreuse sans pour autant sacrifier son niveau de précision.

Le système MahVis complète ainsi parfaitement l'offre existante pour le secteur industriel. L'objectif est d'intégrer la solution MahVis au logiciel TrackSphere : une plateforme complète de géolocalisation capable d'intégrer toutes les technologies actuellement disponibles sur le marché et de fournir les solutions les plus adaptées à un large spectre d'applications industrielles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.