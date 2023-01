Paragon ID fait fi de la baisse du marché grâce à son plus grand optimisme sur ses perspectives

(AOF) - Au sein d'un marché parisien en nette baisse, l'action Paragon ID bondit de plus de 9% à 30,50 euros. A l'issue de son premier trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2022/23, le spécialiste des solutions d'identification anticipe désormais une croissance annuelle trois fois plus élevée qu'initialement anticipé. Paragon ID prévoit de réaliser une croissance supérieure à 30%, contre une augmentation de 10% initialement porté à 20% fin octobre. Cette progression porterait le chiffre d'affaires annuel 2022/23 à plus de 170 millions d'euros.

La société peut se permettre d'être plus optimiste grâce à la forte croissance de l'activité délivrée au premier semestre, aux prises de commandes soutenues au cours des dernières semaines et à l'amélioration progressive et régulière de la chaîne d'approvisionnement, aussi bien en matières premières et qu'en composants,

Au deuxième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2022/23, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 47,7 millions d'euros, en forte progression de 54%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique trimestrielle du spécialiste des solutions d'identification s'est établie à 50%.

Ce niveau d'activité à mi-exercice représente d'ores et déjà 69% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du dernier exercice clos : 130,8 millions d'euros.

Paragon ID a en outre reçu la confirmation de commandes importantes pour sa nouvelle gamme de produits eID en polycarbonate. Ces commandes " majeures " vont contribuer à accroître le chiffre d'affaires de cette activité au second semestre 2022/23 et généreront plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus au cours des prochains exercices.

AOF - EN SAVOIR PLUS

