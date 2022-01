Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paragon ID: bien orienté après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Paragon ID gagne plus de 4% après l'annonce par le fournisseur de solutions d'identification, au titre du deuxième trimestre de son exercice 2021-22, d'un chiffre d'affaires en progression de 45% à 31,1 millions d'euros (+31% à taux de change et périmètre constants).



Cette évolution, qui fait suite à une croissance de 34% au premier trimestre (dont +21% en organique), témoigne de la solide performance des récentes acquisitions ainsi que du rebond de l'activité commerciale, en nette amélioration sur les activités Transport & Smart Cities et e-ID.



Pour l'ensemble de l'exercice 2021-22, Paragon ID relève sa prévision pour désormais viser une croissance significative, à deux chiffres, de son chiffre d'affaires, malgré les difficultés persistantes dans la chaîne d'approvisionnement.





