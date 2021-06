Paragon ID : acquisition de Security Label en Allemagne

(CercleFinance.com) - Paragon ID annonce l'acquisition de la société allemande Security Label, présentée comme leader européen et l'un des plus gros fabricants d'étiquettes bagages pour l'industrie du transport aérien. L'acquisition sera effective le 1er juillet 2021.

Basée près de Hanovre, Security Label propose à ses clients la plus large gamme de produits pour l'enregistrement, l'étiquetage standard et RFID et le suivi des bagages. Elle collabore avec plus de 400 compagnies aériennes et aéroports dans plus de 100 pays.

En 2019, Security Label a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros. Fortement impactée en 2020 par la baisse du traffic aérien due à la pandémie, la société anticipe un rebond progressif de son chiffre d'affaires une fois les restrictions de déplacements levées.