PARAGON ID acquiert l'allemand Security Label

(AOF) - ParagonID a acquis Security Label, leader européen et l'un des plus gros fabricants d'étiquettes bagages pour l'industrie du transport aérien. L'acquisition sera effective le 1er juillet 2022. Security Label, société allemande basée près de Hanovre fondée en 1990 par la famille von Wedekind, est devenue une référence mondiale dans la conception et la fabrication des étiquettes bagages.

Avec près de 70% de parts de marché en Europe, Moyen-Orient et Afrique et 25% au niveau mondial, Security Labelcollabore avec plus de 400 compagnies aériennes et aéroports dans plus de 100 pays, et est un partenaire stratégique de l'IATA (International Air Transport Association - Association internationale du transport aérien).

En 2019, Security Label a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros. Fortement impactée en 2020 par la baisse du traffic aérien due à la pandémie, la société anticipe un rebond progressif de son chiffre d'affaires une fois les restrictions de déplacements levées.

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.