Paragon : croissance de 55% sur ses 9 premiers mois de l’exercice 2022/23

(AOF) - A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon s'établit à 140,9 millions d'euros , en progression totale de +55%, dont +48% à périmètre et taux de change constants. Ce niveau d'activité sur neuf mois à fin mars 2023 est d'ores et déjà supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'exercice précédent (130,8 millions d'euros en 2021/2022). Au troisième trimestre de son exercice 2022/23, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51 millions d'euros en progression dynamique de 48%.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique trimestrielle s'est établie à 45%. Le chiffre d'affaires sur ce troisième trimestre s'inscrit en augmentation séquentielle de +7% par rapport à celui du deuxième trimestre (+3,3 M€). Paragon ID dépasse ainsi pour la première fois le seuil des 50 millions d'euros de facturations sur un trimestre.

L'activité Transport & Smart Cities (36% de l'activité sur neuf mois 2022/23) continue d'enregistrer une croissance soutenue de +58%, avec un chiffre d'affaires en hausse trimestres après trimestres (15,7 millions d'euros au premier trimestre, 16,3 millions d'euros au deuxième trimestre et 18,5 millions d'euros au troisième trimestre).

Cette croissance est le résultat de la poursuite du retour des voyageurs dans les transports urbains, du succès de l'acquisition d'EDM Technology aux États-Unis et de l'impact des hausses de prix passées aux clients afin de répercuter l'inflation des coûts de production.

Désormais, Paragon ID se fixe pour objectif de clôturer l'exercice 2022/23 avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 185 millions d'euros, soit une croissance de +40% par rapport aux 130,8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel réalisés l'an dernier.

