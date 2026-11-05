Papa John's en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de Papa John's PZZA.O a chuté de 7,7% à 18,45 dollars avant l'ouverture du marché

** La chaîne de pizzerias revoit à la baisse pour la deuxième fois ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à l'échelle mondiale; elle table désormais sur une baisse d'environ 5%

** Elle abaisse ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2026 à environ 175 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 180 à 190 millions de dollars

** PZZA continue de subir la pression d'un environnement concurrentiel, selon son directeur général Todd Penegor

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté du troisième trimestre sont inférieurs aux estimations

** PZZA se négocie à 15,28 fois le BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, sous-performant son concurrent Domino's

DPZ.O (16,59 fois)

** Sur 14 courtiers, trois recommandent d'“acheter” le titre, dix de “conserver” et un de “vendre”; objectif de cours médian: 26 $ - LSEG

** PZZA a perdu plus de 48% depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture