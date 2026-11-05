 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Papa John's en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:15

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de Papa John's PZZA.O a chuté de 7,7% à 18,45 dollars avant l'ouverture du marché

** La chaîne de pizzerias revoit à la baisse pour la deuxième fois ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à l'échelle mondiale; elle table désormais sur une baisse d'environ 5%

** Elle abaisse ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2026 à environ 175 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 180 à 190 millions de dollars

** PZZA continue de subir la pression d'un environnement concurrentiel, selon son directeur général Todd Penegor

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté du troisième trimestre sont inférieurs aux estimations

** PZZA se négocie à 15,28 fois le BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, sous-performant son concurrent Domino's

DPZ.O (16,59 fois)

** Sur 14 courtiers, trois recommandent d'“acheter” le titre, dix de “conserver” et un de “vendre”; objectif de cours médian: 26 $ - LSEG

** PZZA a perdu plus de 48% depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
339,8600 USD NASDAQ -0,24%
PAPA JOHNS INTL
19,5400 USD NASDAQ -2,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,04 +0,50%
SOITEC
90,1 -18,13%
CAC 40
8 208,97 +0,38%
Pétrole Brent
97,22 +2,75%
2CRSI
16,2 -9,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank