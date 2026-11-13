Pannes informatiques majeures de ces dernières années

Une panne majeure a affecté Outlook, Teams et Copilot de Microsoft jeudi et vendredi, perturbant les communications des entreprises et des administrations publiques du monde entier. Il s'agissait de la deuxième panne de Microsoft 365 en 2026.

Voici quelques-unes des plus importantes pannes technologiques de ces dernières années, par ordre chronologique inverse:

MICROSOFT MSFT.O

Outlook, Teams et Copilot ont été touchés jeudi par une panne mondiale affectant les fonctionnalités de Microsoft 365, qui s'était prolongée au-delà de 12 heures à 11 h 00 GMT vendredi. Microsoft a imputé cette panne à des problèmes de serveurs et a déclaré n'avoir connaissance d'aucune activité malveillante.

Cette panne a touché des administrations publiques en Australie, au Japon et aux États-Unis, et a entraîné des perturbations au sein de sociétés de courtage, des retards dans la publication des résultats financiers de certaines entreprises, ainsi que des avertissements de la part des compagnies aériennes informant leurs clients de retards dans la communication des informations.

Microsoft avait également connu une panne de ses services 365 en janvier. En octobre dernier , l’entreprise avait signalé une panne de sa plateforme cloud Azure qui avait affecté sa suite de logiciels de productivité, ainsi qu’un large éventail de secteurs d’activité à travers le monde.

CLOUDFLARE NET.N

Cette entreprise spécialisée dans les infrastructures web, dont le réseau gère environ un cinquième du trafic internet, a été touchée par une panne qui a empêché des milliers d’utilisateurs d’accéder à des plateformes telles que Canva, X, Grindr et ChatGPT le 18 novembre 2025.

La société a expliqué que cette panne avait été causée par un fichier de configuration généré automatiquement, destiné à gérer les menaces potentielles de sécurité, qui était devenu trop volumineux et avait provoqué le plantage du système logiciel gérant le trafic de plusieurs services Cloudflare.

AWS

La division de services cloud d’Amazon AMZN.O , qui héberge des applications et des processus informatiques pour des entreprises du monde entier, a été touchée par une panne le 20 octobre 2025, perturbant les activités dans de nombreux secteurs à travers le monde et mettant hors service plusieurs applications populaires, notamment Reddit RDDT.N et Snapchat SNAP.N .

Cette panne a privé d’accès à Internet des travailleurs de Londres à Tokyo et a empêché d’autres personnes d’effectuer leurs tâches quotidiennes habituelles, comme régler la note chez le coiffeur ou modifier leurs billets d’avion.

C’était au moins la troisième fois en cinq ans que le cluster d’AWS situé en Virginie du Nord, connu sous le nom d’US-EAST-1, contribuait à une panne majeure d’Internet.

CROWDSTRIKE CRWD.O

Une mise à jour logicielle effectuée par la société mondiale de cybersécurité CrowdStrike a provoqué des problèmes système chez les clients de Microsoft, entraînant le 19 juillet 2024 des pannes mondiales de systèmes informatiques qui ont duré plusieurs heures.

Des secteurs allant du transport aérien à la santé, en passant par le transport maritime et la finance, ont été touchés à l’échelle mondiale. Une fois la panne résolue, les entreprises ont dû faire face à un arriéré de vols et de rendez-vous médicaux retardés ou annulés, de commandes non livrées et d’autres problèmes qui ont pris plusieurs jours à résoudre.

X CORP

La plateforme de réseaux sociaux Twitter a subi une panne majeure le 28 décembre 2022, empêchant des dizaines de milliers d’utilisateurs à travers le monde d’accéder à la plateforme ou d’utiliser ses fonctionnalités clés pendant plusieurs heures, avant que les services ne semblent être rétablis.

META META.O

Les plateformes de réseaux sociaux appartenant à Meta, à savoir Facebook, WhatsApp et Instagram, ont été hors service pendant six heures le 4 octobre 2021, 10,6 millions d’utilisateurs ayant signalé des problèmes à travers le monde. Meta a déclaré que cette panne avait été causée par une modification de configuration défectueuse.

AKAMAI AKAM.O

Les sites web de dizaines d’institutions financières et de compagnies aériennes en Australie et aux États-Unis ont été brièvement hors service le 17 juin 2021, en raison de dysfonctionnements liés aux serveurs du fournisseur de réseau de diffusion de contenu Akamai. Selon l’entreprise, le problème a été causé par un bug dans son logiciel.

FASTLY FSLY.N

En juin 2021, des milliers de sites web gouvernementaux, d’actualités et de réseaux sociaux à travers le monde ont été touchés par une panne généralisée liée à la société américaine de cloud computing Fastly. Le problème a affecté plusieurs sites à fort trafic, notamment Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify, Al Jazeera Media Network et le New York Times, avec des interruptions allant de quelques minutes à environ une heure.

ALPHABET GOOGL.O

Certains des services les plus populaires de Google, notamment YouTube, Gmail et Google Drive, ont été indisponibles pendant une heure lors d’une panne survenue le 14 décembre 2020. Selon le site de surveillance des pannes Downdetector, plus de 12 000 utilisateurs de YouTube ont été touchés dans différentes régions du monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde.