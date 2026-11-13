Panne mondiale d'Outlook : incident toujours en cours mais pas de cyberattaque, selon Microsoft

La panne mondiale de la messagerie Outlook de Microsoft ne serait pas liée à une action malveillante, a fait savoir vendredi le géant du logiciel. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le géant américain du logiciel Microsoft, confronté à une panne mondiale de sa messagerie Outlook, a écarté vendredi l'hypothèse d'une action malveillante pour expliquer ce dysfonctionnement et affirmé percevoir de premiers "résultats positifs" en vue d'un retour à la normale.

La perturbation, qui dure depuis des heures en raison d'une "charge élevée" sur l'infrastructure, a touché son service de messagerie, ainsi que la plateforme de communication Teams et l'assistant IA Copilot, a précisé l'entreprise.

"À ce stade, nous n'avons connaissance d'aucune activité malveillante à l'origine de cet incident", a-t-elle ajouté, promettant de faire toute la lumière sur les causes de ce problème majeur une fois celui-ci résolu.

Elle a aussi relevé "des résultats positifs en matière de stabilité des serveurs", après l'application d'un correctif, sans pouvoir préciser un délai dans la réparation de la panne.

Des dizaines de milliers d'utilisateurs ne pouvaient pas accéder à leurs e-mails jeudi en raison d'une panne de la messagerie Outlook de Microsoft ( AFP / SAUL LOEB )

Précédemment, Microsoft avait indiqué que des mesures prises pour résoudre cette panne, qui a débuté jeudi, ne fonctionnaient "pas comme prévu" et dit chercher d'autres solutions pour la résoudre.

"Nous regrettons que les pannes survenues aujourd'hui aient causé des désagréments à nos clients et nous travaillons pour régler ce problème", s'est excusé sur le réseau social X Charles Lamanna, un des vice-présidents exécutifs du groupe américain.

La perturbation s'est propagée à l'échelle mondiale en l'espace d'une heure, mettant hors service des produits du groupe dans 74 pays et territoires, a rapporté le site de suivi des pannes Downdetector.

Une carte publiée par Downdetector sur X montre que la panne touche des utilisateurs à travers les Amériques, ainsi que dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

"Reprise limitée"

Parmi les pays affectés figurent la Nouvelle-Zélande, qui a diffusé un avis indiquant que sa "capacité à recevoir des courriels a(vait) été affectée par la panne mondiale de Microsoft. Cela impacte également toutes les ambassades, consulats et représentations de la Nouvelle-Zélande dans le monde", selon cet avis.

Le ministre de l'Économie du Japon, Ryosei Akazawa, a lui anticipé que cette panne aurait "un impact significatif" en raison du nombre élevé de personnes utilisant les logiciels de Microsoft concernés, dans un entretien au journal Asahi Shimbun.

Microsoft avait indiqué dans un premier temps que l'entreprise enquêtait sur des signalements de panne "dans les Amériques", avant de confirmer par la suite que le problème semblait toucher "la connectivité au service Microsoft 365 pour les utilisateurs, quelle que soit leur région".

Microsoft 365 est le service d'abonnement de l'entreprise reposant sur le cloud, qui comprend des applications populaires telles que Outlook et Teams.

"Nous avons déterminé qu'une partie de l'infrastructure subissait une charge élevée dans plusieurs régions, ce qui est probablement à l'origine des erreurs de connectivité", avait écrit l'entreprise sur X.

"Nous explorons de manière intensive toutes les voies possibles pour réduire l'impact", avait-elle poursuivi, dans une série de messages publiés pour informer sur l'évolution du dysfonctionnement et détailler ses efforts continus mais infructueux afin de rétablir pleinement le service

Downdetector, qui suit les pannes en ligne, a enregistré vers 04H50 GMT une forte baisse des signalements d'interruption de service par les utilisateurs à Washington et à Hong Kong. Des milliers d'utilisateurs ont également signalé des problèmes avec Teams et Copilot, selon Downdetector.

Dans une mise à jour peu après 23H00 GMT jeudi, Microsoft avait indiqué qu'il "observait une reprise limitée" des services alors qu'il tentait de rediriger le trafic des utilisateurs loin des serveurs affectés.

"À mesure que la capacité est rétablie, les utilisateurs peuvent constater une reprise progressive lorsque leurs clients se reconnectent", avait ajouté l'entreprise.