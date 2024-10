Panne électrique: le président cubain met en garde contre tout "trouble à l'ordre public"

Un homme utilise son portable dans une rue de La Havane, le 20 octobre 2024, touchée par une panne géante d'électricité ( AFP / YAMIL LAGE )

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a averti dimanche que son gouvernement ne tolérerait pas de troubles à l'ordre public sur l'île touchée par une panne géante d'électricité que les autorités peinent à résoudre.

Les 10 millions d'habitants de l'île passent leur troisième nuit sans courant en raison d'une panne survenue vendredi dans la principale centrale thermoélectrique du pays, qui a entraîné l'arrêt complet du réseau.

Alors que le gouvernement a dit espérer rétablir l'électricité lundi soir, le chef de l'Etat a averti dimanche soir que son gouvernement ne tolérerait pas de troubles à l'ordre public.

Vêtu d'un uniforme militaire, il a affirmé, lors d'une réunion retransmise par le journal télévisé, que des habitants étaient sortis samedi soir pour tenter de "provoquer des troubles à l'ordre public".

Tous les auteurs de troubles seront poursuivis "avec la sévérité que les lois révolutionnaires prévoient", a-t-il martelé.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel à Mexico, le 1er octobre 2024 ( AFP / CARL DE SOUZA )

M. Diaz-Canel a déclaré que nombre de ces personnes agissaient "sous la direction des opérateurs de la contre-révolution cubaine depuis l'étranger".

Les pannes d'électricité ont été l'un des éléments déclencheurs des manifestations historiques du 11 juillet 2021.

Dimanche soir, des témoins ont rapporté à l'AFP que des habitants étaient sortis dans la rue dans plusieurs quartiers de La Havane pour exprimer leur mécontentement.

Il y a "des gens dans la rue qui font du bruit, avec des casseroles, qui crient +qu'on nous remette le courant+", a déclaré à l'AFP une habitante du quartier de Santo Suarez.

Des barricades de déchets ont également été érigées dans le quartier de Centro, ont constaté des photographes de l'AFP.

- Ouragan Oscar -

Outre la crise énergétique, l'ouragan Oscar, de catégorie 1, a touché terre dimanche soir dans l'est de Cuba, avec des vents approchant les 130 km/h, a annoncé le Centre américain des ouragans (NHC).

Selon cette source, Oscar s'est abattu sur la côte cubaine dans la province de Guantanamo, près de la ville de Baracoa, à la pointe extrême orientale de l'île, à 21H50 GMT.

"Ses vents maximums soutenus se maintiennent à 130 kilomètres par heure, avec des rafales plus importantes, ce qui fait qu'il reste un ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson", a précisé l'Institut météorologique cubain (Insmet).

A Baracoa, des vagues atteignant jusqu'à quatre mètres de haut se sont abattues sur le front de mer. Des toits et murs des maisons ont été endommagés, des poteaux électriques et des arbres sont tombés, a indiqué la télévision d'Etat.

- "Instabilité" -

Dans son discours, le président Diaz-Canel a également reconnu que la situation du système électrique restait "complexe", marquée par une forte "instabilité".

Le ministre cubain de l'Energie , Vicente de La O Levy, donne une conférence de presse à La Havane le 20 octobre 2024 ( AFP / YAMIL LAGE )

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Energie, Vicente de la O Levy, avait déclaré: "Nous pouvons parler du fait qu'entre demain lundi matin, après-midi, ou soir", le service sera rétabli pour la majorité des Cubains.

Quelques centaines de milliers d'habitants ont pu bénéficier dimanche de quelques heures de courant, avant que la totalité du système électrique ne soit à nouveau paralysée, selon la compagnie nationale d'électricité (UNE).

Jeudi, à la veille de la panne générale, le président cubain avait annoncé que l'île se trouvait en situation d'"urgence énergétique" face aux difficultés pour acheter le combustible nécessaire à l'alimentation de ses centrales, à cause du renforcement de l'embargo que Washington impose à l'île depuis 1962.

Une rue de La Havane, le 20 octobre 2024, en pleine coupure géante de courant ( AFP / YAMIL LAGE )

"C'est vraiment grave, il n'y a pas de vie ici, ce pays n'en peut plus", se lamente Serguei Castillo, un maçon de 68 ans. "Depuis deux jours, je ne me nourris que de croquettes, de pizzas et d'autres cochonneries", raconte-t-il à l'AFP, en colère.

Depuis trois mois, les Cubains souffrent de coupures de courant devenues de plus en plus fréquentes, avec un déficit énergétique national de 30%. Jeudi, ce déficit avait atteint 50%.

Ces dernières semaines, dans plusieurs provinces, les coupures ont duré plus de vingt heures par jour.

A Cuba, l'électricité est produite par huit centrales thermoélectriques vétustes, parfois en panne ou en maintenance, ainsi que par plusieurs centrales flottantes louées à des entreprises turques, et des groupes électrogènes.

En septembre 2022, l'île avait déjà connu un "blackout" généralisé après le passage de l'ouragan Ian qui avait frappé l'ouest de l'île. Le rétablissement complet de l'électricité avait pris plusieurs jours à La Havane, provoquant des manifestations sporadiques dans différents quartiers de la capitale.