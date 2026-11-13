Panne de Microsoft : le rétablissement progresse, des services publics et entreprises encore perturbés

La panne mondiale de la messagerie Outlook de Microsoft ne serait pas liée à une action malveillante, a fait savoir vendredi le géant du logiciel. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Microsoft a fait état vendredi de progrès dans le rétablissement de ses logiciels en ligne, notamment en Amérique du Nord et en Europe, après une panne mondiale qui perturbe depuis la veille de nombreux services publics et entreprises.

Les dysfonctionnements, qui ont débuté en raison d'une "charge élevée" sur les infrastructures du groupe, touchent sa messagerie Outlook, ainsi que sa plateforme de communication Teams et son assistant d'intelligence artificielle Copilot, selon le géant américain.

Ce dernier a fait état vendredi après-midi de "progrès continus" dans le rétablissement de ses services, avec des "améliorations" en Amérique du Nord et "dans une grande partie de l'Europe", ainsi que des signes "encourageants" de reprise en Asie-Pacifique.

Bien que le fonctionnement du service "continue de s'améliorer", certains utilisateurs "peuvent encore rencontrer des problèmes de connectivité intermittents ou des retards dans la réception des e-mails", a toutefois précisé le groupe.

À ce stade, "nous n'avons aucune preuve d'activité malveillante liée à cet incident", a de nouveau assuré l'entreprise, promettant de faire toute la lumière sur les causes de ce problème majeur.

"Nous continuerons à traiter cette situation avec urgence jusqu’à sa résolution complète", a-t-elle ajouté.

"Graves répercussions"

En juillet 2024, une autre panne informatique, liée à la mise à jour d'un logiciel du groupe de cybersécurité CrowdStrike sur Windows, avait paralysé des aéroports, des hôpitaux et de nombreuses autres organisations, provoquant une gigantesque pagaille à travers le monde.

Cette nouvelle perturbation s'est propagée jeudi à l'échelle mondiale en l'espace d'une heure, mettant hors service des produits du groupe dans des dizaines de pays et territoires, selon le site de suivi des pannes Downdetector.

Parmi les pays concernés, la Nouvelle-Zélande a diffusé un avis indiquant que sa "capacité à recevoir des courriels a(vait) été affectée par la panne mondiale de Microsoft", impactant "également toutes les ambassades, consulats et représentations de la Nouvelle-Zélande dans le monde".

Le ministre de l'Économie du Japon, Ryosei Akazawa, a lui anticipé que cette panne aurait "un impact significatif" en raison du nombre élevé de personnes utilisant les logiciels de Microsoft concernés, dans un entretien au journal Asahi Shimbun.

Cette panne a de "graves répercussions" sur les services de santé britanniques, a affirmé Rachel Harrison, responsable des services publics au sein du syndicat GMB, soulignant cependant que "les interventions d'urgence" semblaient "épargnées".

Les conséquences affectent à la fois "les services ambulanciers et les organismes du NHS", le service de santé britannique, a-t-elle expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Les personnels des services téléphoniques 111 (conseil et orientation médicale, ndlr) et 999 (appels d'urgence, ndlr) ne peuvent pas transmettre les informations concernant les patients comme ils le font habituellement, ce qui entraîne une accumulation considérable de travail en attente et risque de provoquer le chaos", a précisé la syndicaliste.

"Un vendredi de libre"

Le bon fonctionnement des entreprises était aussi entravé par ces perturbations.

En Inde, des compagnies aériennes ont averti que les demandes de leurs clients pourraient ne pas leur parvenir.

L'opérateur boursier Euronext a invité les entreprises cotées sur ses marchés à le contacter si besoin par téléphone plutôt que par courriel, tout en assurant que ses opérations se déroulaient sans problème.

"L'un des problèmes majeurs est l'indisponibilité de Copilot, on prend conscience de notre dépendance à cet outil", a témoigné auprès de l'AFP Yashmit Sharma, 26 ans, qui travaille dans l'audit à Londres.

Mais si, "en apparence, on affiche une certaine tristesse", au fond "ça ne dérange pas plus que ça. C'est presque comme si on gagnait un vendredi de libre...".

En Italie, l'association de protection des consommateurs Codacons a affirmé qu'elle envisagerait une action en justice si Outlook refusait une "compensation automatique pour les citoyens et les entreprises" affectés par les perturbations.

"L'entreprise ne peut pas simplement restaurer ses systèmes et considérer le problème comme résolu: elle doit assumer la responsabilité des conséquences pour ses clients", a déclaré le groupe, notant que "même quelques heures d'interruption" pourraient entraîner des retards de livraison, des problèmes de service client et des opportunités de vente perdues.