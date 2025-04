Panique boursière mondiale: chute limitée à Wall Street

Un opérateur à la Bourse de New York le 4 avril 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en baisse lundi après un net recul à l'ouverture, toujours lestée par le choc des droits de douane de Donald Trump, qui s'est montré inflexible ce week-end, la chute de Wall Street étant toutefois limitée par rapport au plongeon des places asiatiques et européenne.

Vers 14H30 GMT, le Dow Jones reculait de 1,91%, l'indice Nasdaq perdait 1,06% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 1,51%.

La Bourse de New York s'est brièvement retournée lundi, après avoir chuté à l'ouverture comme le reste des Bourses mondiales, à fleur de peau face à la moindre informations de presse concernant la politique de l'administration américaine sur les droits de douane.

"La raison pour laquelle le marché est en baisse est très claire", souligne auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Selon lui, "le marché a besoin de réévaluer le nouveau paradigme dans lequel nous nous trouvons".

Donald Trump accuse les partenaires économiques des États-Unis de les "piller". En conséquence, il a imposé un taux universel de 10% de taxe supplémentaire sur tous les produits importés aux États-Unis, entré en vigueur samedi.

Ce taux doit être relevé dès mercredi pour plusieurs dizaines de partenaires commerciaux majeurs, notamment l'Union européenne (20%) et la Chine (34%). La Chine a répliqué en annonçant ses propres droits de douane: 34% de taxes sur les importations américaines à compter du 10 avril.

Interrogé sur la dégringolade des marchés mondiaux à bord d'Air Force One, le président américain est resté inflexible: "Il faut parfois prendre un traitement pour se soigner", a-t-il déclaré.

Les investisseurs prévoient des "bénéfices plus faibles, une inflation plus élevée, des taux d'intérêt plus élevés, une récession possible et beaucoup plus d'incertitude", autant de perspectives faisant que "les marchés peuvent s'effondrer", estime Adam Sarhan.

Un vent de panique secoue les marchés mondiaux lundi: la Bourse de Paris chute de plus de 5%, celle de Londres de plus de 4,5% tandis que les places asiatiques ont plongé, la Bourse de Hong Kong (-13,22%) ayant connu sa plus forte chute depuis la crise boursière asiatique de 1997.

"Si l'on examine l'histoire des marchés et les autres crises, aucune n'a été plus évitable et auto-infligée que la crise actuelle", juge Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

"L'inquiétude la plus pressante du marché est que l'économie mondiale pourrait mettre longtemps à se remettre du choc des droits de douane, ce qui alimente les doutes sur la capacité à atteindre des estimations de bénéfices plus élevées", écrit Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Signe de la nervosité des investisseurs, l'indice de volatilité Vix, surnommé indice de la peur, évoluait autour des 53 points lundi, à des niveaux plus atteints depuis la pandémie de Covid-19.

Dans ce contexte, le marché obligataire continuait à jouer son rôle de valeur refuge: le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'établissait à 4,10%, contre 3,99% à la clôture vendredi.

"En raison de l'extrême quantité de ventes récentes, tout renversement potentiel pourrait être brutal, mais le risque sur les graphiques hebdomadaires reste à la baisse", affirme Larry Tentarelli, de Blue Chip Daily Trend Report

Au tableau des valeurs, les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, connaissaient une évolution contrastée: Tesla (-5,07%), Alphabet (-0,16%), Amazon (+1,68%), Meta (+0,96%), Apple (-3,19%), Microsoft (-0,96%) et Nvidia (+0,80%).

Les constructeurs automobiles américains reculaient nettement, alors que des droits de douane de 25% supplémentaires sont imposés depuis le 3 avril sur les véhicules fabriqués en dehors des Etats-Unis. General Motors perdait 3,42%, Ford 3,84% et Stellantis 3,55%.

Avec la chute du bitcoin , les valeurs associées aux cryptomonnaies étaient aussi boudées comme les plateformes d'échange Coinbase (-4,34%) et Robinhood (-0,17%) ou Strategy (-6,22%), anciennement MicroStrategy, qui possède la plus grosse réserve privée de bitcoins au monde.

Nasdaq