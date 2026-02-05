((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La marque de bijoux Pandora introduit des produits plaqués platine pour se distancer du marché volatil de l'argent après une hausse historique du prix du métal précieux au cours de l'année écoulée, a déclaré jeudi le nouveau directeur général de l'entreprise. Le cours de l'action Pandora a été très sensible aux mouvements de plus en plus brusques du marché de l'argent, avec une chute du prix du métal précieux à la fin de la semaine dernière, ce qui a entraîné une hausse de l'action.

"Nous devons dissocier la performance de l'entreprise et la valeur de l'action de la matière première", a déclaré Berta de Pablos-Barbier lors d'une interview accordée à Reuters. "Nous sommes une marque de bijoux, nous ne sommes pas un négociant en argent Les actions de la société danoise ont gagné 5 % jeudi après l'annonce.

MAINTENIR L'ATTRAIT POUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX

Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde en termes de nombre de produits vendus, vend des bracelets à breloques en argent à partir de 80 dollars et dispose d'une marge de manœuvre limitée pour augmenter ses prix, car ses clients cibles réduisent leurs dépenses non essentielles. L'entreprise a annoncé une croissance organique de 4 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi en fin de journée, conformément aux estimations des analystes, mais a prévenu que son chiffre d'affaires ne progresserait que de 2 % au maximum cette année, et qu'il pourrait au pire baisser de 1 %. La fréquentation des magasins, le moral des consommateurs et les dépenses par carte de crédit aux États-Unis ne s'améliorent toujours pas, a déclaré Mme de Pablos-Barbier, qui avait déjà mis en garde le mois dernier contre la faiblesse de la demande aux États-Unis, son plus grand marché, pendant la période des cadeaux de Noël. Les versions plaquées platine de Pandora de ses bracelets à breloques les plus vendus seront moins coûteuses à produire, mais conserveront l'attrait du métal précieux pour les consommateurs, a déclaré Mme de Pablos-Barbier. Bien que le platine, à environ 2 000 dollars l'once, soit plus cher que l'argent, Pandora a déclaré que les nouveaux produits seront fabriqués à partir d'un alliage métallique de marque déposée.

À terme, la marque prévoit de réduire sa dépendance à l'égard d'une matière première et de faire passer son portefeuille de bijoux de près de 60 % d'argent à "peut-être 20 % à la fin", a déclaré Mme de Pablos-Barbier, qui occupe cette fonction depuis le 1er janvier.

Pandora prévoit de remplacer au moins 50 % de son assortiment d'argent par des bijoux plaqués platine en 2027.

L'argent a connu une évolution en dents de scie au cours de la semaine dernière, les spéculateurs s'entassant et se précipitant à nouveau vers l'extérieur. Après avoir atteint un record de 121,64 dollars la semaine dernière, l'argent au comptant XAG= a perdu plus d'un quart de sa valeur un jour plus tard. Il se négociait à 74,94 dollars l'once jeudi.