Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pandora : va mettre en place une nouvelle organisation Cercle Finance • 04/03/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - Pandora annonce ce mercredi lancer une réorganisation stratégique pour mettre en place une organisation 'axée sur le consommateur' et soutenir ses ambitions de croissance futures. Le groupe a ainsi déclaré qu'il allait fermer ses trois organisations régionales, éliminant ainsi une couche organisationnelle entre son siège mondial et les marchés locaux. Concrètement, plus de 100 marchés sur lesquels Pandora opère seront regroupés en 10 clusters, ce qui entraînera le départ de 180 employés. Cette décision entraînera des coûts de restructuration non récurrents supplémentaires d'environ 200 millions de couronnes danoises (environ 27 millions d'euros), principalement liés aux indemnités de licenciement et aux coûts de fermeture des bureaux régionaux. Pour 2020, le coût total de la restructuration devrait atteindre environ 1,3 milliard de couronnes danoises (175 millions d'euros). Cette nouvelle organisation entrera en vigueur en avril.

Valeurs associées PANDORA Tradegate +3.09% PANDORA LSE Intl +1.24% PANDORA OTCBB 0.00%