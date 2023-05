Pandora: une croissance organique à 1% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 12:44

(CercleFinance.com) - Pandora annonce ses résultats pour le premier trimestre 2023. La marque enregistre son quatrième trimestre consécutif de croissance résiliente et présente des revenus à 5,850 Millions de DKK. La croissance organique du 1er trimestre 2023 est de 1% et la croissance à périmètre constant (LFL) de 0%.



' Les marges brutes poursuivent la tendance à la hausse observée ces dernières années et atteignent 77,5%, +1,5 point par rapport au T1 2022. Les actions sur les prix, le mix des canaux et les vents contraires sur les produits de base contribuent positivement ', souligne la société.



La marge EBIT s'établit à 21,5%, en baisse de 1,5 point par rapport au T1 2022, reflétant notamment l'échelonnement des revenus et des coûts. La marge EBIT de l'année entière devrait être ' globalement en ligne avec celle de l'année dernière ', indique Pandora.



Reflétant le solide début de l'année, la fourchette des prévisions de croissance organique est mise à jour à '-2% à +3%' (précédemment -3% à +3%). L'objectif de marge EBIT reste inchangé à 'Environ 25%'.



Alexander Lacik, président et chef de la direction de Pandora, déclare : ' Nos investissements pour relever la marque portent leurs fruits. Les perspectives macroéconomiques restent incertaines, mais nous sommes confiants dans notre capacité à nous adapter et à prospérer. '