Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pandora: résultats en ligne, perspectives plutôt favorables information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Pandora a dévoilé mercredi des résultats annuels sans grande surprise, qui étaient plus que compensés par des perspectives jugées plutôt encourageantes par les analystes.



Le bijoutier danois a déclaré ce matin s'attendre à une croissance organique de ses ventes comprise entre 6% et 9% cette année, assortie d'une marge opérationnelle (Ebit) de 25%.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne une prévision de croissance organique de 8% pour 2024, pour une marge d'exploitation de 25,5%.



'Nous ne nous attendons pas à ce que les prévisions de résultats du marché évoluent beaucoup suite à ces perspectives', commentent les analystes de RBC.



'La grande question est de savoir dans quelle mesure les investisseurs vont considérer ces objectifs comme prudents, surtout en ce qui concerne la croissance des ventes', ajoute le broker canadien.



Pour 2023, Pandora a effectivement fait état d'une croissance organique de 8%, alors qu'il s'était initialement donné comme objectif un chiffre allant de 5% à 6%.



Sa marge opérationnelle (Ebit) est ressortie à 25%, conformément à l'objectif que le groupe avait communiqué.



Dans son communiqué, Pandora indique qu'il compte verser à ses actionnaires un dividende annuel de 18 couronnes par action, alors que le consensus attendait 16 couronnes, tout en prévoyant le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de quatre milliards de couronnes pour les 12 mois à venir.



Suite à ces annonces, l'action Pandora était orientée en modeste hausse (+0,5%) ce mercredi à la Bourse de Copenhague.





Valeurs associées PANDORA Tradegate +1.15% PANDORA LSE -100.00% PANDORA LSE Intl -0.41% PANDORA OTCBB 0.00%