Pandora: prévisions annuelles de nouveau relevées

(CercleFinance.com) - Pandora a fait état mardi d'une hausse plus marquée que prévu de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, à la faveur notamment de la bonne tenue de ses ventes aux Etats-Unis, en France et en Allemagne, ce qui a conduit le joaillier danois à relever de nouveau ses prévisions annuelles.



Sur la période allant d'avril à juin, son bénéfice opérationnel (Ebit) s'est établi à 1,34 milliard de couronnes, contre 1,19 milliard il y a un an et un consensus d'analystes établi à 1,30 milliard.



Son chiffre d'affaires est ressorti à 6,77 milliards de couronnes danoises sur le trimestre, contre 5,89 milliards de couronnes, soit une hausse de 8% à périmètre comparable.



Sur ses principaux marchés européens, le groupe dit avoir enregistré une 'solide' croissance comparable de 10%, suivie par les Etats-Unis (+5%).



Après avoir généré une croissance organique de 15% au deuxième trimestre, Pandora dit désormais viser une croissance interne de 9% à 12% pour 2024, contre une précédente prévision allant de 8% à 10%.



La prévision de marge opérationnelle est confirmée à 'environ 25%'.



Suite à cette publication, le titre Pandora évoluait peu (+0,3%) mardi matin à la Bourse de Copenhague.





