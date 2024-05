Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pandora: premier trimestre solide, prévisions 2024 relevées information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Pandora a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son résultat d'exploitation au premier trimestre, grâce aux effets de son plan stratégique, ce qui a conduit le joaillier danois à relever ses prévisions annuelles.



Sur les trois premiers mois de l'année, son bénéfice opérationnel (Ebit) s'est établi à 1,50 milliard de couronnes (environ 200 millions d'euros) contre 1,25 milliard il y a un an et un consensus qui ressortait à 1,31 milliard.



Le groupe explique avoir bénéficié des effets de son programme 'Phoenix' qui s'est traduit par un repositionnement de la marque et le lancement d'une nouvelle campagne marketing, baptisée 'Be Love'.



Sa marge brute a ainsi atteint un niveau record de 79,4%, tandis que sa marge opérationnelle (Ebit) s'est améliorée de 0,5 point pour s'établir à 22%.



Après avoir affiché une croissance organique de 18% au premier trimestre, Pandora dit désormais prévoir une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% cette année, et non plus de 6% à 9%.



Sa prévision de marge opérationnelle reste, elle, inchangée à environ 25%.



Cotée à la Bourse de Copenhague, l'action Pandora progressait de 6% suite à cette publication, signant au passage l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen STOXX 600.





