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Pandora poursuit sur sa lancée haussière avec l'aide de RBC
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 10:15

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Après avoir bondi de plus de 11% la semaine dernière dans le sillage de sa solide publication de résultats, Pandora entame la semaine sur un nouveau mouvement de hausse, soutenu par les déclarations favorables d'un analyste.

Dans le prolongement de ses gains de la semaine passée, le titre avance de 2,6% à 925,4 couronnes à la Bourse de Copenhague ce lundi matin, revenant ainsi à des plus hauts depuis août 2025.

Une tendance haussière qui tient largement à des propos rassurants émis par RBC : la banque canadienne a annoncé ce matin avoir relevé de 875 à 900 couronnes son objectif de cours sur le titre.

Dans sa note, l'établissement rappelle que le bijoutier danois a fait mieux que prévu sur son troisième trimestre fiscal 2026/2027 et relevé dans la foulée ses objectifs annuels, à la faveur du repli des prix de l'argent.

RBC juge toutefois que sa valorisation semble juste aux niveaux actuels, avec un PER de 15x contre une moyenne historique de 12x, ce qui l'amène à maintenir son opinion performance sectorielle sur la valeur.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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