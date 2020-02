Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pandora : perd -4%, baisse des ventes au quatrième trimestre Cercle Finance • 04/02/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Les actions chutent de plus de 4% à la Bourse de Copenhague après l'annonce des trimestriels. Le groupe danois de bijoux Pandora a déclaré que ses ventes à données comparables avaient baissé de 4% au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre a atteint 7,95 milliards de couronnes danoises, contre 7,89 milliards de couronnes danoises. Sa marge EBIT est passée à 35,3%, contre 32% au quatrième trimestre 2018. La société a déclaré que la dynamique de croissance s'était sensiblement améliorée, l'Italie, la France et l'Allemagne enregistrant des ventes positives à périmètre constant, et que la dynamique de croissance s'était également améliorée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pandora a déclaré qu'elle s'attend à ce que ses performances de croissance s'améliorent, passant de -8% à données comparables en 2019 à des chiffres 'intermédiaires à un chiffre' négatifs en 2020.

Valeurs associées PANDORA Tradegate -1.59% PANDORA LSE Intl -3.20% PANDORA OTCBB 0.00%