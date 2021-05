Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pandora : objectifs relevés, rachat d'actions, l'action monte Cercle Finance • 04/05/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le bijoutier danois Pandora a publié mardi des résultats meilleurs que prévu, relevé ses objectifs annuels et mis en place un nouveau programme de rachat d'actions, tout en se dotant d'une nouvelle stratégie. Suite à toutes ces annonces, l'action affichait une hausse de plus de 5% à la Bourse de Copenhague, ce qui lui permet désormais de progresser de plus de 4% depuis le début de l'année. Pandora - dont les précédentes publications étaient plutôt marquées par les plans de restructuration et les avertissements sur résultats - a annoncé ce matin que sa marge d'exploitation avait augmenté à 20,1% au premier trimestre, alors que le consensus ne visait que 18,4%. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions annuelles, prévoyant désormais une marge opérationnelle de plus de 22% cette année, contre un précédent objectif d'au moins 21%. Pandora, dans son communiqué, a également dévoilé une nouvelle stratégie censée faire la part belle à la 'croissance rentable' et aux opportunités non-exploitées dans ses coeurs de métier. Son programme de rachat de titres, d'un montant de 500 millions de couronnes danoises, sera lancé dès demain pour une période de plus de trois mois.

Valeurs associées PANDORA Tradegate +5.67% PANDORA LSE Intl +6.90% PANDORA OTCBB +3.57%