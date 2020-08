Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pandora : les incertitudes demeurent, le titre chute Cercle Finance • 18/08/2020 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le bijoutier danois Pandora chute de plus de 8% mardi à la Bourse de Copenhague après avoir annoncé une baisse de 39% de ses ventes au deuxième trimestre, pour cause de confinement. Ses ventes trimestrielles ont atteint 2,9 milliards de couronnes danoises, contre 4,7 milliards un an plus tôt. En données organiques, le repli de l'activité atteint 38%. Dans son communiqué, Pandora note néanmoins que les tendances commerciales se sont améliorées à partir du mois d'avril et que ses ventes s'inscrivent en baisse d'environ 10% depuis le début du troisième trimestre. 'Cependant, les récentes reprises de l'épidémie de Covid-19 conjuguées aux nouvelles mesures locales de reconfinement prises au mois d'août affectent le comportement des consommateurs et interrompent l'amélioration constatée au niveau des ventes', déplore le groupe. Dans ces conditions, Pandora dit continuer à considérer l'environnement économique ainsi que l'évolution de la pandémie comme des éléments 'hautement incertains'. Le titre Pandora perdait 8% vers 12h00, soit la plus forte baisse de l'indice danois OMXC25. L'action affiche néanmoins une progression de plus de 41% depuis le début de l'année.

Valeurs associées PANDORA Tradegate -9.22% PANDORA LSE Intl -8.77% PANDORA OTCBB -0.20%