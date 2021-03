Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pandora : le titre grimpe après un point d'activité Cercle Finance • 09/03/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Pandora progresse de plus de 6% mardi à la Bourse de Copenhague après un point d'étape sur son activité de premier trimestre, à l'occasion duquel le bijoutier danois s'est montré 'satisfait' de ses performances. Vers 12h00, le titre grimpe de 6,6%, affichant de loin la plus forte progression de l'indice OMXC25. Depuis le début de l'année, l'action accuse encore un repli de l'ordre de 11%. Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le fabricant de bijoux fantaisie dit avoir enregistré une croissance organique de 12% de son activité au mois de février, une performance qui porte sa croissance organique depuis le début du premier trimestre à 4%. Par rapport à février 2019, c'est-à-dire un an avant l'apparition de l'épidémie de Covid, la croissance organique ressort à 10%, précise le groupe. Dans son communiqué, Pandora se dit 'satisfait' de ses performances à ce stade de l'année, sachant qu'entre 25% et 30% restent toujours fermés. Le groupe maintient en conséquence sa prévision d'une croissance organique d'au moins 8% cette année.

Valeurs associées PANDORA Tradegate +8.02% PANDORA LSE Intl +7.65% PANDORA OTCBB 0.00%