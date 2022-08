Pandora: le titre chute après un trimestre sans éclat information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Le bijoutier danois Pandora a dévoilé mardi des résultats conformes aux attentes pour son deuxième trimestre et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, une publication sans surprise qui se soldait par une chute de plus de 6% de son cours de Bourse à Copenhague.



A données constantes, les ventes du premier joaillier mondial en termes de production ont augmenté de 3% sur le trimestre, atteignant un nouveau record de 5,65 milliards de couronnes danoises, notamment en raison du bon accueil réservé à sa collection inspirée des super héros Marvel.



Son résultat opérationnel (Ebit) s'est néanmoins replié à 1,25 milliard de couronnes, contre 1,30 milliard un an plus tôt, un niveau inférieur au consensus de 1,28 milliard de couronnes fourni par la société.



Dans son communiqué, Pandora dit toujours tabler sur une croissance organique de ses ventes située entre 4% et 6% cette année, pour une marge opérationnelle attendue entre 25% et 25,5%, tout en prévenant que l'environnement économique actuel s'accompagne d'un haut degré d'incertitude.



De ce fait, le titre Pandora perdait plus de 6,5% dans les échanges de milieu de matinée à la Bourse de Copenhague.



Cela porte à quelque 33% les pertes de la valeur depuis le début de l'année, contre une baisse de 5% de son marché de référence, l'indice Nasdaq OMX Copenhagen.