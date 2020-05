Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pandora : le T1 impacté par la pandémie de coronavirus Cercle Finance • 05/05/2020 à 12:51









(CercleFinance.com) - Le bijoutier danois Pandora annonce ce mardi que la pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif 'réel' sur sa performance financière au premier trimestre, en dépit d'une croissance 'à trois chiffres' en avril de ses performances en ligne. Le groupe a ainsi fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de -14% en termes organiques, à 4,17 milliards de couronnes danoises (environ 550 millions d'euros) au cours des trois premiers mois de l'année. La marge EBIT est tombée à 15,3%, contre 22,5% à la même période l'année dernière. Pandora revendique cependant des signes encourageants, entre des performances 'fortes' en ligne, une réouverture progressive des magasins physiques, dont la plupart se trouvent en Allemagne, et une situation financière 'solide'.

Valeurs associées PANDORA Tradegate +7.74% PANDORA LSE Intl +7.16% PANDORA OTCBB -5.71%